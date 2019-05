«الوطنية للنفط» ترحب بإطلاق سراح رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط

المتوسط:

أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم عن ارتياحه بعد إطلاق سراح موظف المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط الليبي، سعد دينار الفاخري، من قبل معتقليه، وتقدم المهندس صنع الله بالشكر إلى كافّة الذين دعموا جهود المؤسسة الوطنية للنفط لضمان إطلاق سراح سعد دينار الفاخري.

وقد صرح صنع الله، في هذا الصدد قائلا: “ترحّب المؤسسة بعودة سعد، أخيرا إلى بيته وعائلته وتشكر المؤسسة كل من ساهم في إطلاق سراحه. فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة محايدة، ويجب أن تظل في منأى عن كلّ التجاذبات السياسية والعسكرية.

كما ترفض المؤسسة الوطنية للنفط بشكل قاطع كافّة المحاولات الرامية إلى ترهيب الموظفين، ولن تثنينا أساليب البلطجة أو التهديدات أو ادعاءات الدعم الزائفة مهما كان حجمها عن قيامنا بعملنا. وستستمر المؤسسة الوطنية للنفط في التحقيق في هذا الحادث وبذل كل ما في وسعها لوضع حد لحالات الاختفاء القسري.”

