إقامة سلسلة مشاريع تنموية ببلدية الرياينة بمشاركة شركاء دوليين

قامت كلَ من المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة من شركائها الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول و “أو أم في” وتوتال و إكوينور، والمعروفة “بائتلاف ريبسول”، بتسليم سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة لصالح بلدية الرياينة، وذلك خلال مراسم تسليم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي إطار الحرص المتواصل للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس التابعة لها على دعم المناطق والبلديات المجاورة للمواقع النفطية في كامل ربوع ليبيا، قام الائتلاف بتسليم المشاريع التالية:

-تسليم خزان مياه.

-تسليم بمولد كهرباء بقدرة 130 كيلو فولت أمبير. KVA

-تسليم شاحنة لضغط القمامة، إضافة إلى عدد من الحاويات المستخدمة في جمع النفايات.

-المباشرة في حفر بئر مياه عميقة وربطه بالخزان الرئيسي بالمدينة لضمان استمرار إمدادات مياه الشرب داخل البلدية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية المؤسسة مع ائتلاف ريبسول التي نصت على تنفيذ سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة في المناطق المجاورة لللعمليات النفطية لشركة اكاكوس بقيمة 20 مليون دولار.

وحضر مراسم التسليم يحى خليفة امحمد، عميد بلدية الرياينة السابق، وعلي كريدان، مدير إدارة التنمية المستدامة المكلف بالمؤسسة، وهيفاء الرياني، المشرفة على متابعة مشاريع التنمية المستدامة بالمؤسسة، إضافة إلى كلّ من جمال السكلاني والسنوسي الحجاجي، بصفتهما مندوبان عن ائتلاف شركة ريبسول الاسبانية.

