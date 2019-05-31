وفاة شخصين في حادث مروري قرب إجدابيا

توفي شخصان إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي الرابط بين إجدابيا وطبرق مساء الجمعة.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام شاحنتين ما أدى إلى وفاة سائقيهما على الفور نتيجة اشتعال الشاحنتين والذي يحمل أحدهما الجنسية المصرية، ويشهد الطريق الرابط بين إجدابيا وطبرق حوادث مرورية مروعة بشكل متكرر نتيجة غياب العلامات المرورية الإرشادية الضرورية للقيادة على الطرقات العامة وغياب الصيانة الدورية للطريق الوحيد الرابط بين المدينتين والذي يعد مسارا رئيسا لمرور شاحنات البضائع القادمة من مصر، إضافة إلى عدم تقيد بعض السائقين بتحوطات الأمن والسلامة الضرورية للحفاظ على حياة مستعملي الطرق العامة.

يشار إلى أن إدارة المرور والتراخيص في إجدابيا كانت قد وجهت تحذيرات عديدة في وقت سابق للسائقين حول خطورة هذا الطريق مطالبة إياهم باتخاذ الحيطة والحذر ومراعاة قواعد المرور.

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