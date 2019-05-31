قوة حماية طرابلس تطلب من سكان 4 مناطق في محيط طرابلس إخلاءها

طالب آمر المنطقة العسكرية الغربية المشتركة التابع لحكومة الوفاق من سكان منطقة “العزيزية والساعدية وكوبري السواني وراسع اللفع “بالخروج من بيوتهم بعيداً عن هذه المناطق فورًا ومن يعترض يتحمل المسؤولية.

وتأتي الدعوة التي نشرتها قوة حماية طرابلس، لأهالى هذه المناطق الخروج منها طرحت الكثير من التساؤلات بين السكان، خاصة أن هذه المناطق تحت سيطرة الميليشيات، فهل لدى الميليشيات معلومات عن قيام الجيش الوطنى الليبي بتطهيرها.

يذكر أن الجيش الوطني الليبي دخل كثيراً من القرى والمدن في محيط وداخل العاصمة الليبية طرابلس ولم تصدر قوات الوفاق مثل هذه الدعوة بخروج السكان من منازلهم.

وكانت عمليات الجيش الوطني الليبي خلال تطهير الكثير من المدن من العناصر المسلحة في منتهى الحرفية والحفاظ على حياة المدنيين.

المصدر/ روز اليوسف .