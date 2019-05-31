المتوسط:

قامت لجنة الأزمة ببلدية سرت، بعقد اجتماعها الثالث برئاسة عضو المجلس البلدى سرت صالح علي عيادة، وبحضور أعضائها.

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية سرت، إلى أن اللجنة تدارست خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعائلات النازحة، مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق النظر في ملف العائلات النازحة بسرت أصحاب المساكن المدمرة جراء حرب تحرير سرت عام 2016 من الجماعات الإرهابية وتخصيص مبلغ مالي لمساعدتهم.

The post «ملف العائلات النازحة» بسرت على أجندة لجنة الأزمة بالبلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

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