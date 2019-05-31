النائب يوسف العقوري: بيان “نواب برقة” لا يمثلنا

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إنه لم يتم استشارة نواب برقة في البيان الصادر باسمهم والذي تضمن مبادرة لوقف إطلاق النار والذي صدر في الثاني والعشرين من مايو.

وأضاف العقوري أن البيان يعد مخالفا للإعلان الدستوري، حيث نص صراحة أن بنغازي هي مقر مجلس النواب، مشيرا أنه يعطي إيحاءات سلبية تمس تقدم القوات المسلحة لتحرير مدينة طرابلس – حسب وصفه – مؤكدا أن البيانات لا بد لها أن تحوي أسماء الموقعين وألا تترك مبهمة دون توضيح الموافقين عليها.

وكان النائب في مجلس النواب يوسف العقوري قد أكد في هذا السياق ضرورة أن تتحرى وسائل الإعلام الدقة والموضوعية وأن تستقي أخبارها من خلال المنصات الرسمية المختلفة التابعة لمجلس النواب.

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