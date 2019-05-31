اخبار ليبيا الان

النائب يوسف العقوري: بيان “نواب برقة” لا يمثلنا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إنه لم يتم استشارة نواب برقة في البيان الصادر باسمهم والذي تضمن مبادرة لوقف إطلاق النار والذي صدر في الثاني والعشرين من مايو.

وأضاف العقوري أن البيان يعد مخالفا للإعلان الدستوري، حيث نص صراحة أن بنغازي هي مقر مجلس النواب، مشيرا أنه يعطي إيحاءات سلبية تمس تقدم القوات المسلحة لتحرير مدينة طرابلس – حسب وصفه – مؤكدا أن البيانات لا بد لها أن تحوي أسماء الموقعين وألا تترك مبهمة دون توضيح الموافقين عليها.

وكان النائب في مجلس النواب يوسف العقوري قد أكد في هذا السياق ضرورة أن تتحرى وسائل الإعلام الدقة والموضوعية وأن تستقي أخبارها من خلال المنصات الرسمية المختلفة التابعة لمجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك