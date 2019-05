«الصحة العالمية»: توفير شحنة أدوية لمدينة طبرق

المتوسط:

أفاد الناطق الرسمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد العليقي، بـ توفير شحنة من الدواء لمرضى السكر بإحدى العيادات بمدينة طبرق تكفي لعدد 1400 مريض.

وأضاف أن الأدوية التي تم توفيرها هي (MIX TRAD – ACTRPID – NPH) وهي الدفعة الثالثة لهذه العيادة التي استهدفتها منظمة الصحة العالمي.

وأشار الناطق الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هذا المشروع انطلق من عامين واستهدفَ عددًا من العيادات بالمنطقة الغربية وهي “سيدي مسعود بمنطقة جنزور والشارع الغربي وفي الجنوب برغن والقرضة وفي مدينة البيضاء العيادة رقم 2”.

