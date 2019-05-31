ناشط إيطالي: إليزابيتّا ترينتا تتلقى معلومات غير حقيقية بشأن إنقاذ مهاجرين

قال ناشط إنساني إيطالي إن وزيرة الدفاع إليزابيتّا ترينتا تتلقى معلومات غير حقيقية بشأن عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، في خضم قوله إنّ سفينة البحرية التي أنقذت قارب المهاجرين أمس، كانت على بعد 9 أميال عنه فقط، وليس 80 كم، كما ذكرت الدوائر الإيطالية الرسمية.

وأغلب قوارب المهاجرين التي تنطلق من الشواطئ الليبية تتعرض لأعطال أو كوارث في عرض البحر، بينما تنقذ سفن غير حكومية أعدادًا منهم باتجاه أوروبا.

وكانت مصادر عسكرية إيطالية قالت أمس إن «سفينة الدورية (تشيغالا فولغوزي) التابعة لقوات البحرية، أنقذت الخميس قاربًا مطاطيًا يحمل 100 مهاجر، في المياه الدولية، على بعد حوالي 90 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة لامبيدوزا الصقلّية».

وفي تغريدة على مدونة «تويتر» للتواصل الاجتماعي الجمعة، كتب المسؤول بمنظمة (Mediterranea Saving Humans) لوكا كازاريني: «يتملكنا الانطباع بأن وزيرة الدفاع إليزابيتّا ترينتا يمكن أن تكون ضحية لشخص يوصل إليها معلومات غير حقيقية»، فـ«سفينة الدورية P490 (تشيغالا فولغوزي) كانت على بعد 9 أميال عن القارب، وليس 80 كم».

وخلص كازاريني إلى القول «إيتها الوزيرة، هناك صور وتسجيل لمسارات بحرية تثبت ذلك».

في السياق ذاته، قال وزير الداخلية ماتيو سالفيني إن «السفينة البحرية التي تحمل حوالي 100 مهاجر، تلقت إشارة للتوجه نحو ميناء جنوة»، لكن «لن يبقى أي مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي في مقاطعة ليغوريا، أو على حساب دافعي الضرائب من المواطنين الإيطاليين».

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