الوطنية للنفط ترحب بإطلاق سراح رئيس اتحاد عمال النفط

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة بإطلاق سراح سعد دينار رئيس اتحاد عمال النفط بعد حوالي شهر من إيقافه.

وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة في بيان “المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة محايدة، ويجب أن تظل في منأى عن كل التجاذبات السياسية والعسكرية… يعمل موظفونا بكل روح وطنية لتحقيق الإيرادات التي يعتمد عليها الليبيون في كافة أرجاء البلاد”.

وأضاف قائلا “ترفض المؤسسة الوطنية للنفط بشكل قاطع كافة المحاولات الرامية إلى ترهيب الموظفين”.

“ستستمر المؤسسة الوطنية للنفط في التحقيق في هذا الحادث وبذل كل ما في وسعها لوضع حد لحالات الإختفاء القسري”.

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