المتوسط:

قام وزير الداخلية المُفوض عن طريق مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بتكليف رئيس فرع تاجوراء بتأمين وحماية الطريق الساحلي المُمتد من الإشارة الضوئية البيفي إلى منطقة القربولي قصر خيار وادي ترغث.

وقام رئيس الفرع بوضع خطة أمنية بهذا الخصوص على الفور وتكليف عدد ( 30دورية) مُطقمة بالكامل لتأمين الشريط الساحلي بالكامل ووضع دوريات ثابتة في كل تقاطعات الطُرق والإشارات الضوئية ومداخل الطُرق الفرعية وأيضاً تم وضع دوريات متجولة للمساعدة في ضبط أي مطلوبين وتقديم يد العون للمواطنين وتسهيل حركة السير والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأمن العام للمنطقة.

ويأتي ذلك للظروف التي تمر بها العاصمة طرابلس الكبرى ولمواجهة أي إختراق أمني قد يحدث والتعامل معه بكل حزم ودقة أمنية ومساندة الأجهزة الأمنية في تأدية أعمالها المُكلفين بها.

The post «أمن تاجوراء»: تخصيص 30 دورية لتأمين الشريط الساحلي بالكامل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية