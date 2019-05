المتوسط:

زار وفد من سفارة بنغلاديش جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، حيث قام وفد السفارة بزيارة ايضًا مقر الجهاز لتفقد الأوضاع والبدء في إجراءات العودة والترحيل لبلدهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد قدرت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2.367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

The post جولة تفقدية لوفد من سفارة بنغلاديش بمكافحة الهجرة تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية