«الهلال الأحمر» بـ غات يشرع في توزيع المساعدات الغذائية

قام الهلال الأحمر الليبي فرع غات، بتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من مبادرة عام التسامح على مستحقيها في نطاق بلدية غات.

وجرى بتجهيز سلة رمضانية مكونة من المواد الغذائية الأساسية لتوزع على المستهدفين حسب مقار سكناهم لتخفيف مشاق النقل.

وختامًا، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بمدينة زواره، بدعم شركة المياه والصرف الصحي ببعض المستلزمات ومواد التشغيل.

