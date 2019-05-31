إطلاق سراح رئيس اتحاد عمال النفط

أفاد أحد أقارب رئيس اتحاد عمال النفط في ليبيا، بإطلاق سراح سعد دينار الفاخري أمس الخميس، بعدما احتجزته سلطات الأمن في شرق البلاد قرابة شهر قرب بنغازي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكان دينار قال في وقت سابق الخميس على صفحته على «فيسبوك»: «منعًا لاستغلال حادثة غيابي… فإني أوكد لكم بأن الأمر لم يتعد كونه تحقيقا واستجوابا روتينيا تطلب إجراء تحفظيا من إحدى الجهات الأمنية».

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بإطلاق سراح «دينار» المعتقل من منزله في مدينة سلوق منذ 29 أبريل الماضي.

وأعلنت المؤسسة يوم 4 مايو الجاري أن «مجموعة من المسلحين» لم تحدد تبعيتهم اعتقلت رئيس اتحاد عمال النفط سعد دينار الفاخري، مؤكدة «أنّها ستلجأ إلى كافّة الوسائل القانونية، على الصعيدين المحلي والدولي، لضمان عودته سالمًا»، داعية «كافّة الأشخاص الذين لديهم معلومات تتعلق بهذا الحادث إلى الاتصال بمكتب النائب العام».

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