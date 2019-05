رئيس «خارجية النواب» يُصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن ما صدر باسم كتلة نواب برقة

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، أنه لم يتم استشارة نواب برقة بخصوص البيان الصادر باسم كتلة نواب برقة بتاريخ 22 مايو الجاري، والمتضمن مبادرة لوقف إطلاق النار .

وأضاف العقوري، أنَّ ما ورد في البيان يُعد مخالفاً للإعــلان الدستوري الذي ينص على أن مدينة بنغازي هيَّ مقــر مجلس النواب، كما أنه يرســـل إشارات سلبية بخصوص حركة القوات المســلحة لتحرير مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة، وأن البيانات يجب أن تحتوي أسـماء النواب الذين يعدونها وإلا تكون مبهمــة .

وأشار العقوري، إلى أنه يَجب على وسائل الإعلام، أن تتحرى الحصول على البيانات وغيرها من الأخبار الخاصة بمجلس النـــــواب من خلال الموقــع و القنوات الرسمية للمجـــلس.

