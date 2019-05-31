وزارة الدفاع الإيطالية تؤكد تواصلها مع “الوفاق”

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا الجمعة إن موقفهم من الأزمة الليبية لم يتغير وإنهم ما زالوا على تواصل مع حكومة الوفاق الوطني.

وتشير تصريحات ترينتا إلى ثبات موقف إيطاليا من حكومة الوفاق، فالحكومة الإيطالية ما زالت تعتبر الحكومة الموجودة في طرابلس حكومة شرعية تحظى باعترافها واعتراف المجتمع الدولي، وقد ظل هذا الموقف ثابتا ولم تغيره الحرب التي أعلنها الجيش الوطني والتقدمات التي حققها على الأرض والذي سبب انحسار سيطرة الوفاق جغرافيا على أجزاء في الجنوب والغرب فضلاً عن الشرق بكامله.

موقف إيطاليا الرسمي عبرت عنه وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا اليوم الجمعة في تصريحات نقلتها وكالة آكي ذكرت فيها أنهم يدعمون الوفاق برئاسة السراج وأنهم يدعمون التوصل إلى حل سياسي يفتح مسارات جديدة غير التي تكدست فيها الرمال والأحجار فأضحت مختنقة مغلقة.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، تعقيباً على سؤال حول علاقة الحكومة بالمشير خليفة حفتر وزيارته الأخيرة لروما حيث قالت إنهم بحاجة إلى إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات ومن الضروري التحدث مع الجميع .

وأشارت الوزيرة إلى أن موقف حكومتها الذي يدعم الوفاق بشكله الحالي ويدعم فكرة تجنب الحل القائم على السلاح لأنها بنظرهم ليست حلولاً جذرية ، ويؤكد هذا التصريح مزيداً من الثبات في الموقف الإيطالي الذي يعزز بدوره مزيداً من الخلاف في الرؤى مع الدول الضالعة في الملف الليبي ما يعده مراقبون بأنه استمرار لحالة التشظي التي لن تفضي إلى حل قريب.

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