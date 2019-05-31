الكويت تحذر من التصعيد في المنطقة وتدعو إلى تغليب الحكمة

دعا أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح إلى تغليب الحكمة والاحتكام إلى الحوار بدلا من الصدام والمواجهة إزاء التصعيد الذي تشهده دول المنطقة.

وحذر الصباح في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته غير العادية في قصر الصفا بمكة المكرمة، من اشتعال الاشتباكات في ليبيا والأوضاع المأساوية في سوريا والصراع الدامي في اليمن واضطراب الأوضاع في السودان والجزائر معبرا عن قلقه الكبير من التصعيد الذي تواجهه المنطقة وداعيا إلى احتواء ذلك التصعيد والمساهمة في تغليب الحكمة والاحتكام إلى الحوار بدلا من الصدام والمواجهة”.

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