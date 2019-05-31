السراج يصل السعودية للمشاركة في القمة الإسلامية الـ14

وصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي تعقد اليوم بمكة المكرمة.

واستقبل السراج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمين محافظة جدة ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة.

هذا وانطلقت اليوم أعمال القمة الاسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الاسلامي في مكة المكرمة تحت شعار” يدا بيد نحو المستقبل “والتي من المقرر أن تناقش التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

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