نواب العزيزية يحمل الرئاسي مسؤولية تهجير المدنيين

حمل أعضاء مجلس النواب عن دائرة العزيزية الرئيسية ودوائرها الفرعية غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق المسؤولية القانونية المحلية والدولية عن تهجير أهل المنطقة وكل المخالفات والممارسات والانتهاكات والسرقات وتدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وتركهم في العراء دون أي تدابير وإعداد أماكن لإيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

وقال أعضاء مجلس النواب عن دائرة العزيزية الرئيسية ودوائرها الفرعية في بيان لهم إنه جرى تهجير ما يزيد عن خمسة آلاف عائلة من سكان مدينة العزيزية واستباحة منازلهم وسرقة ممتلكاتهم.

ودعا البيان رئيس المجلس الرئاسي لتحمل مسؤلياته وإصدار أمر بإلغاء البيان الصادر عن غرفة العمليات العسكرية الغربية والسماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم ومدينتهم

ودعا البيان بعثة الامم المتحدة في ليبيا إلى أن تتخذ موقف واضح من ما يجري في العزيزية والمناطق المجاورة لها وكل المنظمات الدولية وفي مقدمتها لجنة التحقيق الاممية التابعة لمجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان إلى النزول الميداني لمنطقة العزيزية وتسجيل الانتهاكات التي حدثت ولإزالت تحدث في المنطقة

وقدم الموقعون على اليان التحية لأهل ورشفانة في كل مدن وقرى ورشفانة وخارجها على تضامنهم مع بعضهم وتقديم المساعدة للمتضررين والنازحين من ابناء عمومتهم والمتساكنين معهم مضيفا سوف تبقى ورشفانة قوية صامدة شامخة منحازة للوطن وطوق للعاصمة

وكانت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أعلنت بأن المنطقة من كوبري السواني مرورا بالساعدية، العزيزية، راس اللفع، مدرسة امداكم تعتبر منطقة عمليات عسكرية ويحظر على الجميع التواجد بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

