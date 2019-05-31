مالطا توقف مواطنا ليبيا بحوزته مبلغا ماليا هاما

أوقف حرس الجمارك المالطي بمطار مالطا مواطنا ليبيا يحمل مبلغا ماليا يتجاوز السقف القانوني المسموح به في البلاد.

وقالت مصادر إعلامية إنه تم توقيف المواطن الليبي بوبحوزته مبلغ 127,500 يورو نقداً كانت مخبأة في حقيبة صغيرة بين يديه.

وأضافت أن العملية تمت خلال عملية مراقبة في صالة المغادرة بمطار مالطا حيث لاحظ حرس الجمارك وجود المبلغ مشيرة إلى أنه تم “اكتشافه بواسطة فريق مكافحة غسيل الأموال بعد أن كان في طريقه إلى إسطنبول وتم العثور على حقيبة يده تحتوي على قاع مزيف حيث تم إخفاء مبلغ 127 ألف و500 يورو بفئات كبيرة”.

وذكر الجمارك أن هذه كانت ثاني أكبر عملية مصادرة نقدية غير معلن عنها في قسم مكافحة غسيل الأموال خلال العام 2019.

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