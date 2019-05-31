ترينتا: إيطاليا تدعم الحل السياسي في ليبيا

أكدت وزيرة الدفاع الايطالية إليزابيتا ترينتا أن بلادها تدعم ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية ، مشيرا إلى أن موقف بلادها لم يتغير من حكومة الوفاق.

وأوضحت ترنيتا خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين أن زيارة قائد الجيش المشير خليفه حفتر لروما جاءت في إطار إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وقالت وزيرة الدفاع إن السلام، الذي يتحقق بالسلاح، إن لم يكن مدعوما باستقرار العلاقات بين الأطراف المعنية، سيؤدي على الفور إلى حرب أخرى لذلك تتجنب إيطاليا الحل القائم على السلاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا