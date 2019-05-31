دبلوماسية أمريكية تلتقي صنع الله.. والسبب

التقت القائم بالأعمال المؤقت بالسفارة الأمريكية ناتالي بيكر مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن صنع الله أطلع المسؤولة الأمريكية على آخر المستجدات بشأن القصف الأخير لمصحة النفط بالعاصمة طرابلس.

وأكدت المسؤولة الأمريكية على حياد المؤسسة الوطنية للنفط كمورد وطني حيوي لجميع الليبيين.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن الحريق الذي اندلع بمصحة النفط بطرابلس-غرغور كان نتيجة لقصف مباشر لمبنى المصحّة موضحة أن نتائج التحقيقات التي قام بها جهاز الامن الداخلي، إضافة إلى تقرير المباحث الجنائية، توصل بعد فحص الحطام الذي وجد في المخزن المدمر إلى أن الحريق الذي اندلع بمصحة النفط بطرابلس-غرغور يوم الجمعة الماضي كان نتيجة لقصف مباشر لمبنى المصحّة.

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