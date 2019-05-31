مفوضية اللاجئين: أكثر من 57.000 لاجئ في ليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أنها سجلت اكثر من 57,000 لاجئ في ليبيا. وأوضحت المفوضية في تغريدة لها بموقع “فيسبوك” أن العديد من اللاجئين الذين يعيشون في ليبيا مر بفترة صعبة خلال الصراع الحالي حيث أنهم غير قادرون على تحقيق الغايات أو إيجاد مأوى لأطفالهم.

ونشرت المفوضية صورة قالت إنها لام أثيوبية تبلغ من العمر 28 عاما رفقة طفلها البالغ من العمل 6 سنوات مبينة أنها تشعر بالسعادة لخروجها من ليبيا إلى إيطاليا إلا أنها قلقة بشأن طفلها البالغ من العمر 10 سنوات والذي تركته مع عائلتها في إثيوبيا. وأعلنت المفوضية إجلاء 149 لاجئ من طرابلس إلى روما من جنسيات إفريقية مختلفة.

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