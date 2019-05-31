العقوري: لم يتم استشارة نواب برقة في البيان الصادر باسم كتلة نواب برقة

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أنه لم يتم استشارة نواب برقة بخصوص البيان الصادر باسم كتلة نواب برقة بتاريخ 22 من مايو الجاري، والمتضمن مبادرة لوقف إطلاق النار.

وأوضح العقوري بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب أن ما ورد في البيان يعد مخالفا للإعلان الدستوري الذي ينص على أن مدينة بنغازي هي مقر مجلس النواب، كما أنه يرسل إشارات سلبية بخصوص حركة القوات المسلحة لتحرير مدينة طرابلس من المجموعات المسلحة، وأن البيانات يجب أن تحتوي أسـماء النواب الذين يعدونها وألا تكون مبهمة.

ودعا العقوري وسائل الإعلام إلى الحصول على البيانات والأخبار الخاصة بمجلس النواب من خلال الموقع والقنوات الرسمية للمجلس.

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