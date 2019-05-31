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السراج يصل مكة للمشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الجمعة إلى جدة، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد بمكة.

وبينت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال السراج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف ابراهيم راضي الراضي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كيف لهذا الارهابى المتحالف مع الارهابيين من انصار الشريعة والمجرمين المطلوبين دوليا ويحصل على السلاح من ايران عبر سفينة وصلت مصراطة ويتحالف مع مطلوبين على ﻻئحة الارهاب السعودية نفسها والوضع الطبيعى ان يسلم للعدالة وهو مطلوب للمدعى العسكرى فى تهم تتعلق بالخيانة العظمى فمالفرق بين السراج والحوثى كلاهما انقلب على السلطة الشرعية فلم يحصل السراج على موافقة البرلمان وبانسحاب 4 من المجلس الرئاسى لم يعد هناك وفاق بل اثنين من الاخوان المصنفة اﻻرهابية فى السعودية فهل تدعم السعودية الارهاب حتى عن غير قصد ربما وهذا التناقض يفسد المؤتمر ويجعله عديم الجدوى لوجود داعمبن للارهاب مشاركين به مثل قطر وتركيا والكل يخدم اسرائيل بدعمه للارهاب الدولى

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