السراج يصل مكة للمشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الجمعة إلى جدة، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد بمكة.

وبينت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال السراج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف ابراهيم راضي الراضي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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