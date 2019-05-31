أوحيدة: حكومة السراج تعتبر البقرة الحلوب للمليشيات في طرابلس

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج هو الذي تنصل من كل اتفاقاته ووعوده مع القائد العام للجيش المشير حفتر ، مشيراً إلى أن السراج أثبت بأنه لا يملك قراره منذ وصوله إلى العاصمة وتحت سيطرة المليشيات والتي إعتبرت حكومته “بقرة حلوب”،على حد وصفه.

أوحيدة أوضح في حديث مع موقع “عربي21” القطري أمس الخميس أنه بعد إتفاق أبوظبي الأخير توجه السراج مباشرة إلى قطر وتركيا وهما دولتان داعمتان للميليشيات التي تسيطر على قرار السراج وكالعادة نكص الأخير عن وعوده.

وِأشار عضو مجلس النواب أن الأمور كانت واضحة أمام المؤسسة العسكرية بقيادة المشير حفتر التي إتخذت خطوة إستباقية ضد هذه المليشيات وإن كنت أفضل أن كانت المعركة بعد حوار غدامس،وفق تقديره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية