صنع الله يطلع القائمة بالأعمال الأميركي على مستجدات قصف مصحة النفط

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفير الأميركي في ليبيا ناتالي بيكر، والذي أطلعها على آخر المستجدات بشأن القصف الأخير الذي تعرضت له مصحة النفط في طرابلس الجمعة الماضي.

وشددت بيكر، في بيان للسفارة الأميركية في ليبيا اليوم، على «حياد الشركة الوطنية للنفط كمورد وطني حيوي لجميع الليبيين»، بعيدًا عن الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس حاليًا.

وقالت المؤسسة بداية الأسبوع الحالي، إنها شكلت لجنة طوارئ للتحقيق بالتنسيق مع السلطات المحلية في الحريق؛ الذي اندلع بعد ظهر الجمعة الماضي في مصحَّة النفط بمنطقة غرغور بطرابلس.

وأوضحت المؤسسة أن الحريق «نشب بمخزن الأدوية التابع للمصحَّة عند الظهر تقريبًا. وقد شرع رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق وتمكنوا من إخماده بالكامل في غضون ساعتين»، لافتة إلى أن الحريق «لم يسفر عن أية إصابات».

وقالت مؤسسة النفط إنها عقدت اجتماعًا طارئًا مع إدارة المصحَّة «لمراجعة البروتوكولات الأمنية الطارئة والبدء في تنفيذها لضمان تواصل عمليات المستشفى».

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