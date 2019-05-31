اختتام المسابقة الثقافية لمدارس التعليم الأساسي ببلدية أوجلة‎

اختتمت بقاعة المكتبة المركزية بأوجلة مساء أمس الخميس فعاليات المسابقة الثقافية التي احتضنتها إذاعة أوجلة المحلية وبرعاية بلدية أوجلة.

وحضر حفل التكريم الذي اقيم بهذه المناسبة رئيس المجلس التسييري أوجلة ” السنوسي الفضيل” ورئيس المركز الإعلامي بأوجلة ” سعد بشاشة” ومدراء مدارس التعليم الأساسي بقطاع التربية والتعليم بالبلدية ومشائخ واعيان المدينة وعدد من اولياء امور الطلاب والمهتمين بالشأن الثقافي .

واستهدفت المسابقة التي استمرت على مدى ثمانية أيام ، الصف الخامس من مدارس التعليم الأساسي بالبلدية.

وجرت المسابقة النهائية بين مدرسة المقريزي ومدرسة المرحوم أحمد الخبولي لتحديد الترتيب الأول والثاني.

فقد تحصّلت مدرسة المقريزي على التّرتيب الأول ، و مدرسة المرحوم أحمد الخبولي على الترتيب الثاني و مدرسة الفضيل بوعمر على الترتيب الثالث .

كما تحصلت أيضًا مدرسة عبد الله بن ابي السرح على الترتيب الرابع.

وألقيت خلال الحفل العديد من الكلمات التي أكد من خلال المتحدثون على أهمية إقامة مثل هذه المسابقات الثقافية بين المؤسسات التعليمية .

وكما تخلل حفل الاختتام توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين وشهائد الشكر والتقدير على المدارس المشاركة وكذلك الشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم ورعاية من اجل تنظيم هذه المسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

