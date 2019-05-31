النهر الصناعي: دخول المياه تدريجيا لبنغازي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي دخول المياه تدريجياً إلى شبكة مدينة بنغازي وإيقاف التسرب بالمخطط 670 خط إجدابيا – بنغازي والبدء في تعبئة خط إجدابيا – بنغازي .

وأوضح الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إنه قام بأعمال الصيانة المستخدمين بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي بمواقع تازربو، السرير، أوجله، إجدابيا، سلوق الطلحيه وذلك لتأمين وصول المياه إلى كافة المناطق والمدن الواقعة على طول مسار منظومة السرير سرت تازربو بنغازي.

وكان الجهاز أعلن أنه سيجري إعادة المياه إلى مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها اعتبارا من الساعة الحاديه عشر مساءً أمس الخميس وبشكل تدريجي بكمية 180 ألف متر مكعب حتى تصل إلى الكمية المخصصة للمدينة 280 ألف متر مكعب لافتا إلى أنه تم تشغيل ثلاث مضخات بمحطة الضخ المغذية لمدينة بنغازي .

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