مركزي تاجوراء يؤمن الطريق الساحلي

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم تكليف فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بتأمين وحماية الطريق الساحلي المُمتد من الإشارة الضوئية البيفي إلى منطقة القربولي قصر خيار وادي تراغن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن رئيس الفرع المقدم عبدالحكيم صالح قام بالإشراف المباشر على تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن الفرع بتأمين الطريق الساحلي وتكليف عدد من الدوريات الثابتة والمتحركة في كل تقاطعات الطُرق والإشارات الضوئية ومداخل الطُرق الفرعية وتسهيل حركة السير والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الأمن العام للمنطقة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف لحفظ الأمن ومواجهة أي خروقات أمنية والتعامل بكل حزم مع الخارجين عن القانون ومساندة الأجهزة الأمنية في تأدية أعمالها المُكلفين بها.

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