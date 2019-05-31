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الحكم المحلي يبحث مساعدة النازحين في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر اجتماعا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة كيفية مساعدة النازحين داخل البلدية وآلية تقديم الخدمات والرعاية لهم كما تم التطرق لمناقشة تكدس القمامة داخل البلدية وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجتها.

وأكد الطاهر حرصه الشديد على تقديم كافة التسهيلات وبذل كل ما يساهم في رفع المعاناة عن النازحين بالبلدية ووضع حلول جذرية لمشاكل تكدس القمامة والتواصل الدائم مع المجلس البلدي لبحث كافة المستجدات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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