مصرع ليبي ومصري بعد تصادم شاحنتيهما على طريق أجدابيا – طبرق الصحراوي

لقى مواطن ليبي وآخر مصري الجنسية، مصرعهما شرق مدينة أجدابيا على مسافة 180 كلم على طريق أجدابيا – طبرق الصحراوي، في حادث تصادم شاحنتين، مما أدى لاشتعال النيران في الشاحنتين.

وقال رئيس وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص أجدابيا الرائد عبد العالي عبد الهادي أطوير، لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، «ورد إلينا بلاغ عن وقوع حادث تصادم شاحنتين على طريق أجدابيا – طبرق الصحراوي واشتعال النيران فيهما».

وتابع «مع ورود البلاغ تم الانتقال إلى موقع الحادث، وعند الوصول وجدت الشاحنتان تشتعل فيهما النيران، وبعد إخمادهما جرى إخراج أحد السائقين متفحم يدعى صلاح المبروك ليبي الجنسية، من سكان مدينة بنغازي، والآخر مصري الجنسية جرى إسعافه عن طريق سائقي الشاحنات المصرية الأخرى إلى مدينة طبرق ولكن وافته المنية».

وأوضح أطوير أن الشاحنة الأولى التي كانت بقيادة المواطن الليبي كانت خارجة من مدينة أجدابيا باتجاه الشرق، والشاحنة المصرية قادمة من الشرق باتجاه الغرب، وعند قرب الشاحنتين من بعضهما اصطدمت الشاحنة المصرية في الليبية مما أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنتين واحتراق السائقين الاثنين بالداخل.

وكشف رئيس وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص أجدابيا، عن نقل جثمان المتوفي الليبي إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، واستلام العائلة الجثمان بعد تصريح دفن من قبل النيابة العامة، لافتًا إلى أن وحدة التحقيق تحصلت على معلومات تفيد بأن سائق الشاحنة المصرية توفي هو الآخر بسبب الحروق البليغة التي تعرض لها.

آثار اشتعال شاحنتين على طريق أجدابيا – طبرق الصحراوي, 31 مايو 2019

آثار اشتعال شاحنتين على طريق أجدابيا – طبرق الصحراوي, 31 مايو 2019

آثار اشتعال شاحنتين على طريق أجدابيا – طبرق الصحراوي, 31 مايو 2019

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