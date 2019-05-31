تكثيف الانتشار الأمني بسرت… والسبب

أعلنت مديرية أمن سرت تكثيف الانتشار الأمني بالمدينة وتفعيل الخطة الأمنية بمشاركة قسم شرطة النجدة وقسم المرور والتراخيص وقسم التحريات العامة وقسم البحث الجنائي وقسم الشرطة النسائية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن أعضاء مركز شرطة راس عبيدة يقومون أيضا تأمين المدينة.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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