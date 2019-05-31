الهلال الأحمر طرابلس يقدم مساعدات للأسر النازحة

قام فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس بزيارة إلى مركز إيواء روضة ( أجيال ) بمنطقة سوق الجمعة. وبينت الأمانة العامة للهلال الأحمر أن الفريق قام بإعطاء مواد إغاثية للمركز لتوزيعها على الأسر النازحة . كما شرع الهلال الأحمر الليبي فرع غات في توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من مبادرة عام التسامح على مستحقيها في نطاق بلدية غات. كما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بمدينة زواره بدعم شركة المياه والصرف الصحي ببعض المستلزمات ومواد التشغيل.

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