مقتل مسلح جنوب طرابلس كان يقاتل مع داعش في بنغازي عام 2015 

قتل أحد عناصر المليشيات المسلحة، ويدعى عبد السلام بورزيزة، في محور المطار، حيث تدور المعارك جنوب طرابلس بين قوات الجيش والمجموعات المسلحة.

وعبر موقعي فيسبوك وتويتر، نعت عدة حسابات موالية لما كان يسمى مجلس شورى بنغازي، عبدالسلام بورزيرة، الملقب أبو خشم، مؤكدة مقتله في اشتباكات الخميس. وهو من سكان منطقة الليثي ببنغازي، وكان من عناصر كتيبة راف الله السحاتي المتطرفة، وشارك معهم في القتال ضد قوات الجيش في المعارك التي دارت في بنغازي، بين عامي 2014 ونهاية 2015، ويتهم بارتكاب عدة عمليات اغتيال.

كما بايع أبورزيزة تنظيم داعش في عام ألفين وخمسة عشر، وشارك معه في القتال بمحاور الليثي والقوارشة والهواري والعمارات الصينية ببنغازي.r

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