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السراج يشارك بالقمة الإسلامية في مكة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_مكة

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الجمعة إلى جدة، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي ستعقد بمكة.

وبينت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال السراج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف ابراهيم راضي الراضي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • لماذا لم توجه السعودية الدعوة لعبد الملك الحوثى لحضور القمة ممثلا عن اليمن فهو مثل السراج يسيطر على العاصمة ومساحة قليلة من اليمن بينما يسيطر الجيش اليمنى على معظم البلاد كذلك فى ليبيا يسيطر الجيش كما قال غسان سلامة على ثلاث ارباع ليبيا فكيف يمثل ليبيا هذا الحوثى المدعو السراق للاسف السعودية تكيل بمكيالين فلا فرق بين الحوثى والسراج كلاهما يرأسان مليشيات ارهابية

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