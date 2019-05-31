سلاح الجو ينفذ غارتين جويتين

ذكر الناطق باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني نفذ غارتين جويتين استهدفت إحداها تجمعاً لما قالوا إنهم مرتزقة تشادييون يقاتلون في صفوف قوات أسامة الجويلي.

وتثبت هذه العمليات أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني لم يفقد لياقته، فطلعاته الجوية ما تزال متواصلة على الرغم من حديث الأطراف المؤيدة لحكومة الوفاق وكذلك للتشكيلات المسلحة التي لا ينضوي بعضها لأي جهة أن سلاح الجو قد تم تحييده.

و ما تزال طائرات الجيش الوطني تغير على مواقع تابعة للتشكيلات المسلحة وفق خطط موضوعة مسبقاً ومصممة في إطار المراحل السبعة التي أعلنت عنها القيادة العامة للدخول إلى طرابلس وإنهاء سطوة المجموعات المسلحة.

فيما جاءت آخر الأنباء من غرفة عمليات الكرامة معلنة استهداف سلاح الجو لتجمع كان يستعد لهجوم في محور طريق المطار، كما أفادت الأنباء باستهداف ما قالوا إنه تجمع لتشاديين يقاتلون في صفوف مجموعات تتبع أسامة الجويلي الذي كلفته الوفاق بغرفة عمليات المنطقة الغربية وهو من القادة الميدانيين في غرفة عمليات شكلها الرئاسي على عجل لمواجهة الخطر الذي حيق بهم عندما صار لا يفصلهم عن قوات الجيش الوطني سوى مئات الأمتار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية