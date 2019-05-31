افتتاح مركز تحفيظ للقرآن في أبو عيسى

أقيمت احتفالية بمحلة الخضراء في أبوعيسى بمناسبة افتتاح مركز أم سلمة لتحفيظ القران والذي استمر بناؤه عامين كاملين، والذي تم تمويله بجهود الخيرين وأصحاب البر والإحسان. وحضر الاحتفالية عدد من الأهالي وشباب المنطقة وعدد من الطلبة الدارسين بالمركز وأولياء الأمور.

وفي سياق منفصل أقيم في ترهونة بمسجد بن عمير مأدبة إفطار جماعي بمناسبة اختتام مسابقة حفظ القرآن الكريم التي شارك فيها عدد من مراكز التحفيظ بالمدينة، حيث تم تكريم الفائزين وإهداؤهم جوائز تشجيعية وتحفيزية في مبادراة يسعى القائمون عليها لزيادة وتوثيق الرابط الاجتماعي بين الأهالي وربط جسور التواصل والمحبة خلال الشهر الكريم.

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