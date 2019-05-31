أهالي المرج يستعدون لاستقبال العيد

تشهد مدينة المرج حركة نشطة في أسواقها بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك حيث تكتظ أسواق المدينة بالأهالي الباحثين عن فرحة أطفالهم بالعيد، ليزدهر بذلك سوق الملابس والألعاب في المدينة.

وقد شهدت الأسعار انخفاضا ملحوظا عن العام السابق وفقا لما استقاه موقع 218 من المواطنين والذي انعكس بدوره على القوة الشرائية لهم. حيث أفادوا بأن المبلغ اللازم للتسوق في هذا العيد أقل من نظيره في العام الماضي وقد جاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار صرف الدولار،و التي ظهر أثرها بشكل مباشر في السوق المحلي الذي يعتمد في غالبيته على السلع المستوردة.

تحسن سعر الصرف وارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار أعاد للسوق رونقه ويسر على الأهالي قضاء حاجياتهم، بعد أن تركت الأزمة الاقتصادية آثارها الأعوام الماضية، ليفرح الناس حقا بالعيد هذا العام.

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