اخبار ليبيا الان

توجه السراج للرياض يطرح كثيرا من التساؤلات

تم النشر منذُ 36 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شاركت ليبيا في القمة الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بوفد يقوده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وقد فتحت هذه المشاركة بابا من التساؤل حول إمكانية عودة الرئاسي إلى الواجهة الدبلوماسية من عدمها إضافة إلى الاستفهام حول ماهية الطريقة التي سيتم التعامل بها معه .

واستقبل السراج الذي وصل إلى المملكة من قبل نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ومدير شرطتها اللواء عيد العتيبي وعدد آخر من المسؤولين بالمنطقة لتزداد التساؤلات حول ديمومة شرعية الرئاسي بعد العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش فى طرابلس.

جلوس السراج الذي يقف إلى جانب تشكيلات لم يعترف بها العالم وأشخاص مطلوبين دوليا ومحسوبين على تنظيمات إرهابية إضافة إلى عدم نجاحه في تأليب الرأي العام الدولي ضد الجيش الوطني يجلس اليوم في قمة إسلامية بعد قمة عربية وخليجية استضافتها السعودية يدفع للترقب إلى ما سينتج عن هذه المشاركة وما الذي سيقدمه السراج من خلالها .

وفي ظل كل التساؤلات المتاحة حول الزيارة وحول المشهد العام في ليبيا تبقى النتائج هي الكفيلة بوضع النقاط على الحروف وتوضيح الغموض وكشف الموقف بشكل أكثر وضوحا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • حضور السراج ليمثل ليبيا يعادل حضور عبدالملك الحوثى لتمثيل اليمن فكلاهما يديران مليشيات ارهابية تسيطر على مساحة صغيرة من الارض منها العاصمة وكلاهما لا يحظى بدعم ممثلى الشعب ومن يقبل ارهابى ليبى لا يمكن ان نتعاطف معه ضد الارهابى الحوثى فالادارة الغبية للسعودية هى السبب فى دعم الحوثيين حيمنا رفضوا طلب الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح بالتحالف مع السعودية ضد الحوثيين مما جعله يتحالف هو معهم فاصبحوا قوة كبيرة صعب هزيمتها ومن قبل موقف غبى جدا عندما السعودية مئات الالاف من الجنود الامريكيين لاسقاط نظام صدام رغم انه وافق عاى الانسحاب من الكويت وكانت النتيجة زيادة قوة ايران وسيطرتها على العراق ربنا ما يحرمكم من الهبل وانتم حفاة عراة يتطاولون فى البنيان

    رد