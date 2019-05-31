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الجزائر تضبط مخزنا للسلاح على حدودها مع ليبيا‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن مفرزة للجيش كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة شمال شرق إن أمناس المتاخم للحدود الليبية والذي تم في إطار جهود الجيش الجزائري في إطار مكافحة الإرهاب.

وأوضحت الوزارة في بيان لمكتبها الإعلامي، أنه جرى التحفظ على قاذف آر بي جي، وثلاث قذائف وثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى ثلاثة خزانات وكمية من الذخيرة.

وكان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، شدد على ضرورة حفاظ القوات المسلحة على جاهزيتها في أعلى مستواها لمواجهة التطورات الجيوسياسية بمنطقة الساحل الأفريقي وليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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