تونس تستعد لاستقبال اللاجئين الفارين من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

مع تفاقم الأزمة في العاصمة طرابلس واستخدام قوات الوفاق المعترف بها دوليًا، وقوات الجيش الوطني الأسلحة الثقيلة في الحرب الدائرة رحاها هناك، يبدوا أن أهالي العاصمة أصبحوا مجبرين على النزوح إلى خارج البلاد، خاصة مع انعدام فرص لتوفير مكان أمن لهم من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المنبثقة عنه .

ومن المرجح توجّه عدد من النازحين نحو دول الجوار، لا سيّما تونس القريبة من مناطق التوتّر العسكري الجديدة جنوبي طرابلس ومدن قريبة من العاصمة.

ويشير مسؤولون من بلديتَي زليتن ومسلاته إلى أنّ ما لا يقل عن 530 أسرة قررت الانتقال إلى مناطق أقصى الغرب الليبي، لكنّها تنوي فعلياً اللجوء إلى تونس بسبب تفاقم الظروف المعيشية.

وبعد توارد هذه الأخبار، تفقد مسؤولو المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التونسية، الموارد المتاحة في منطقتي ذهيبة والرمادة بمحافظة تطاوين التونسية على الحدود مع ليبيا، تحسبا لوصول عدد كبير من اللاجئين الليبيين من الاشتباكات الجارية في ليبيا، وذلك بهدف منع وقوع أزمة إنسانية، حيث تم تحديد الاحتياجات اللوجستية واستراتيجيات التدخل المطلوبة.

وزار ممثلو منظمة الصحة العالمية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والإدارة الإقليمية بوزارة الصحة التونسية، منطقتي ذهيبة والرمادة في محافظة تطاوين بالقرب من الحدود مع ليبيا، حيث تفقدوا الموارد المتاحة قبل الوصول المحتمل لأعداد كبيرة من اللاجئين الهاربين من الاشتباكات المسلحة الجارية في ليبيا حاليا.

وتهدف زيارة ممثلي المؤسسات الدولية إلى منع احتمال وقوع أزمة إنسانية، مثل تلك التي وقعت في عام 2011 والتي تطلبت مساعدة دولية، بسبب الوضع في ليبيا، الذي تعتبره المنظمات الإنسانية حرجا.

وتم بحث تحديد الاحتياجات اللوجستية واستراتيجيات التدخل المطلوبة، من أجل التعامل بأفضل وسيلة مع الوصول المحتمل للاجئين.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين في تونس مازن أبوشنب أعرب عن قلقه إزاء الوضع في ليبيا وعواقبه على تونس، مشيرًا إلى أن ضرورة تكثيف جهود المساعدات بسبب زيادة عدد الليبيين المهاجرين إلى تونس، حيث يقدر عددهم بنحو 300 مهاجر شهريا.

وقامت منظمة العفو الدولية، بجمع إفادات من شهود عيان وتحليلات صور الأقمار الصناعية التي توثق مناطق القصف في مناطق طرابلس، حيث تدور المعارك منذ بداية أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان إنه يمكن فحص هذه الهجمات من قبل القضاء الدولي، مع تسليط الضوء على ثلاثة أحياء سكنية، هي الانتصار وصلاح الدين ومساكن كيكلا في ضاحية أبوسالم بطرابلس، حيث تعرضت تلك الأحياء إلى هجوم عشوائي بالصواريخ خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل.

وأوضحت “العفو الدولية”، أيضا أنها قامت بتوثيق الهجمات التي عرضت حياة مئات المهاجرين للخطر، بما في ذلك الغارة الجوية التي جرت في 7 مايو، والتي أضرت جانبا من مركز احتجاز المهاجرين في منطقة طاغوراء، ما أدى إلى إصابة محتجزين اثنين.

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