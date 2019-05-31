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افتتاح متنزة جديد في تراغن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل منتزه جنات الخير العائلي في بلدية تراغن ضيوفه من عدة مناطق وبلديات حوض مرزق على مائدته الرمضانية في نسختها الرابعة بحضور كبار السن وأسر الشهداء في عادة موسمية دأبت مجموعة شركات جنات الخير على تنظيمها تحت شعار “لمة على الخير”.

حضر الملتقى أكثر من 300 ضيف وتخلل الحفل فقرات لفرقة المألوف والموشحات الدينية في تراغن و كلمات وأشعار احتفاء بالضيوف كما أقيمت مأدبة رمضانية اختتمت بتكريم شهداء قاعدة براك الشاطئ وأسرهم على أمل استمرار مثل هذه المناشط لما فيها من توحيد للصفوف وتنقية للمشاعر وزرع الابتسامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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