افتتاح متنزة جديد في تراغن

استقبل منتزه جنات الخير العائلي في بلدية تراغن ضيوفه من عدة مناطق وبلديات حوض مرزق على مائدته الرمضانية في نسختها الرابعة بحضور كبار السن وأسر الشهداء في عادة موسمية دأبت مجموعة شركات جنات الخير على تنظيمها تحت شعار “لمة على الخير”.

حضر الملتقى أكثر من 300 ضيف وتخلل الحفل فقرات لفرقة المألوف والموشحات الدينية في تراغن و كلمات وأشعار احتفاء بالضيوف كما أقيمت مأدبة رمضانية اختتمت بتكريم شهداء قاعدة براك الشاطئ وأسرهم على أمل استمرار مثل هذه المناشط لما فيها من توحيد للصفوف وتنقية للمشاعر وزرع الابتسامة.

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