زكاة الفطر .. أوقاف المؤقتة لا يجوز إخراجها نقدًا وإفتاء الوفاق تجيز إخراجها نقدًا

أخبار ليبيا 24- متابعات

مع اقتراب انتهاء شهر الرحمة والغفران ودخول العشر الأواخر من رمضان كل عام يكثر الجدل حول مدى مشروعية إخراج زكاة الفطر مالاً أو من قوت أهل البلد، ونظل ندور كل عام في ذات الدائرة وكأننا نبدأ النقاش فيها للمرة الأولى .

وفي خلاف واضح انتقل من القضايا السياسية والعسكرية، إلى القضايا الدينية، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيانين؛ أحدهما لدار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، والآخر، للإدارة العامة لصندوق الزكاة بالحكومة المؤقتة، مظهرًا خلافًا واضحًا في تحديد مقدار زكاة الفطر.

وأوضح بيان لدار الإفتاء بطرابلس بخصوص تحديد مقدار زكاة الفطر، أنها تكون من غالب قوت البلد في شهر رمضان، على أن تكون صاعًا، أي أربعة أمداد بمد النبي ، مشيرة إلى أن مقداره من القمح ومشتقاته (2.250) كيلو جرام، ومن الشعير والأرز والتمر (2) كيلو جرام عن الشخص الواحد، مجيزة إخراجها نقدًا، على أن تكون قيمتها، خمسة دينارات ونصف دينار.

ومن جهتها، أعلنت الإدارة العامة لصندوق الزكاة بالحكومة المؤقتة، في بيان لها أن تكون زكاة الفطر صاعًا من قوت أهل البلد.

إدارة صندوق الزكاة بينت أن الصاع النبوي أربعة أمداد، وأنه يختلف باختلاف الطعام، ومقداره (2.500) من أوسط الأصناف، موضحة عدم إجازة إخراجها نقدًا.

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