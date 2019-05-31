نواب العزيزية يحملون السراج مسؤولية تهجير الأهالي

حمل أعضاء مجلس النواب عن دائرة العزيزية الرئيسية ودوائرها الفرعية المسؤولية القانونية المحلية والدولية عن تهجير أهل المنطقة والانتهاكات والسرقات وتدمير ممتلكات المواطنين لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مطالبين إياه بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه تهجير الأهالي.

كما حمل البيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق مسؤولية إخراج أهالي العزيزية وتركهم في العراء دون أي تدابير وإعداد أماكن لإيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم .

وطالب النواب فائز السراج بإصدار أمر بإلغاء البيان الصادر عن غرفة العمليات العسكرية الغربية والسماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم ومدينتهم، كما دعوا البعثة الأممية لاتخاذ موقف واضح مما يجري في العزيزية والمناطق المجاورة لها.

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