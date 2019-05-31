الجزائر تضبط مخزنا للسلاح على الحدود الليبية

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قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن مفرزة للجيش كشفت مخبأ للأسلحة والذخيرة شمال شرق إن أمناس المتاخم للحدود الليبية والذي تم في إطار جهود الجيش الجزائري في إطار مكافحة الإرهاب.

وأوضحت الوزارة في بيان لمكتبها الإعلامي، أنه جرى التحفظ على قاذف آر بي جي، وثلاث قذائف وثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى ثلاثة خزانات وكمية من الذخيرة.

وكان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، شدد على ضرورة حفاظ القوات المسلحة على جاهزيتها في أعلى مستواها لمواجهة التطورات الجيوسياسية بمنطقة الساحل الأفريقي وليبيا.

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