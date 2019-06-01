تعيين نائب جديد لسفير بريطانيا في ليبيا

قامت بريطانيا بتعيين نائب جديد للسفير البريطاني في ليبيا خلفا للنائب السابق أنجس ماكي. وقالت نائبة السفير الجديدةFleur Willsonفي تغريدة لها بموقع “تويتر” “يسعدني الانضمام إلى فريق سفارة بريطانيا لدى ليبيا قائلة “أتطلع إلى استكشاف ليبيا وتعزيز مستقبل أفضل للشعب الليبي. من جانبه قال ماكي أغادر فريق السفارة البريطانية في ليبيا اليوم ونرحبFleurWillsonكنائب جديد للسفير مضيفا المحزن أن اغادر في وقت الموت والدمار. وأردف ماكي يجب أن ندعم أولئك الذين يعملون على إيقاف ذلك، أو إعادة بناء المؤسسات، أو التوفيق بين المجتمع، أو ببساطة قول يكفي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

