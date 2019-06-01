داخلية الوفاق: تعرض مجمع الكريمية للصناعات البلاستيكية للقصف العشوائي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تعرض مجمع الكريمية للصناعات البلاستيكية اليوم الجمعة للقصف العشوائي. وحملت الوزارة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قوات الجيش مسؤولية القصف معربة عن إدانتها للعمل الذي قالت إنه خلف أضرار مادية جسيمة بالمجمع.

وأكدت الوزارة أن هذا القصف يضاف إلى الأعمال التي ترتكبها قوات الجيش باستهداف المنشأة المدنية والاقتصادية والصناعية بالدولة متوعدة مرتكبيها بالملاحقة والقصاص القانوني. ودعت الوزارة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأعمال التي تعتبر جرائم حرب والتي تطال المؤسسات المدنية والحيوية بالدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

