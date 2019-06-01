وضعت الشرطة الدولية “انتربول” القيادي في كتيبة النواصي، محمد بودراع (34 عاماً)، المعرف بكنية “الصندوق” على لائحة المطلوبين، اليوم الجمعة. ونشر الموقع الرسمي للمنظمة بيانات بودراع ضمن النشرة الحمراء للمطلوبين. ويتهم الصندوق وكتيبة النواصي بالتدخل في قطاع الاستثمارات الخارجية والتلاعب بالمال العام خارج ليبيا. يشار إلى أن الصندوق كان قد تعرض لإصابات بليغة في مواجهات مع اللواء السابع في منطقة سوق الأحد جنوب العاصمة طرابلس، في سبتمبر الماضي.

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