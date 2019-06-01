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الإمداد الطبي بنغازي يستلم شحنة أدوية بشرية من شركة “CILAG”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 01 يونيو 2019 (وال) – تسلم جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي عبر مطار بنينا الدولي، أمس الخميس، شحنة أدوية بشرية من شركة CILAG تنفيذا لأمر الشراء الخاص بالفرع .

وتحوي الشحنة بحسب ما نشره الجهاز على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، على صنف EPREX 4000 .

وأوضح جهاز الإمداد، بان قسم المخازن والتوزيع بالفرع سيباشر بالتوزيع فور إتمام الإفراجات النهائية عليها وإتمام إجراءات الفحص والمطابقة .

يشار إلى أن حقن اريثرو-بويتين EPREX4000، تعطى لمرضى الفشل الكلوي وللمصابين بأمراض الدم . (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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