الإمداد الطبي بنغازي يستلم شحنة أدوية بشرية من شركة “CILAG”

بنغازي 01 يونيو 2019 (وال) – تسلم جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي عبر مطار بنينا الدولي، أمس الخميس، شحنة أدوية بشرية من شركة CILAG تنفيذا لأمر الشراء الخاص بالفرع .

وتحوي الشحنة بحسب ما نشره الجهاز على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، على صنف EPREX 4000 .

وأوضح جهاز الإمداد، بان قسم المخازن والتوزيع بالفرع سيباشر بالتوزيع فور إتمام الإفراجات النهائية عليها وإتمام إجراءات الفحص والمطابقة .

يشار إلى أن حقن اريثرو-بويتين EPREX4000، تعطى لمرضى الفشل الكلوي وللمصابين بأمراض الدم . (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

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