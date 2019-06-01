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دفاعات الجيش الوطني تعترض طائرة تركية مسيرة وتصيبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني قيام دفاعات القوات المُسلحة بإعتراض طائرة تركية مسيرة وإصابتها، بعد أن قامت بتنفيذ قصف عشوائي لأحياءٍ ومناطق سكنية بمدينة غريان.

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المشهد

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