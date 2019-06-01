دفاعات الجيش الوطني تعترض طائرة تركية مسيرة وتصيبها

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني قيام دفاعات القوات المُسلحة بإعتراض طائرة تركية مسيرة وإصابتها، بعد أن قامت بتنفيذ قصف عشوائي لأحياءٍ ومناطق سكنية بمدينة غريان.

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